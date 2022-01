Scuola: Fratta (presidi), 'no a dad all'improvviso per tutta la classe con soli due positivi' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “Non si può mandare in didattica a distanza un'intera classe la mattina all'improvviso se risultano solo due bambini positivi, per la Scuola e per i genitori diventa il caos a livello organizzativo. Per i genitori perché devono chiedere permessi speciali o ferie dal lavoro e per i presidi e il personale scolastico perché devono ripianificare completamente il lavoro”. Lo dice il Presidente di DirigentiScuola Attilio Fratta. “Il sistema va comunque modificato: la Dad deve cominciare dal giorno dopo della scoperta dei bimbi positivi, che se asintomatici devono comunque seguire le lezioni per intero, perché non si possono obbligare i genitori a bloccare le attività lavorative per correre a prendere i figli. Lo scontento tra le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - “Non si può mandare in didattica a distanza un'interala mattina all'se risultano solo due bambini, per lae per i genitori diventa il caos a livello organizzativo. Per i genitori perché devono chiedere permessi speciali o ferie dal lavoro e per ie il personale scolastico perché devono ripianificare completamente il lavoro”. Lo dice il Presidente di DirigentiAttilio. “Il sistema va comunque modificato: la Dad deve cominciare dal giorno dopo della scoperta dei bimbi, che se asintomatici devono comunque seguire le lezioni per intero, perché non si possono obbligare i genitori a bloccare le attività lavorative per correre a prendere i figli. Lo scontento tra le ...

