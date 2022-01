Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'prima ora ridotta a mezz'ora in classi in sorveglianza' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - La prima ora diventa la prima mezz'ora in questo inverno di pandemia a causa delle nuove regole di gestione dei contagi. Sul banco degli imputati ancora le classi in sorveglianza per due positivi, che possono essere frequentate in presenza solo dai vaccinati entro i 120 giorni. "Norma inutile che aggrava il lavoro a carico del personale scolastico, e che contribuisce a ridurre la prima ora a mezz'ora di lezione: di fatto diventa mezza", denuncia all'Adnkronos la presidente Anp per il Lazio, Cristina Costarelli. "La gestione del controllo della data di vaccinazione nei certificati degli studenti è infatti affidata dai presidi ai docenti e viene effettuata direttamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Laora diventa la'ora in questo inverno di pandemia a causa delle nuove regole di gestione dei contagi. Sul banco degli imputati ancora leinper due positivi, che possono essere frequentate in presenza solo dai vaccinati entro i 120 giorni. "Norma inutile che aggrava il lavoro a carico del personale scolastico, e che contribuisce a ridurre laora a'ora di lezione: di fatto diventaa", denuncia all'Adnkronos la presidente Anp per il, Cristina. "La gestione del controllo della data di vaccinazione nei certificati degli studenti è infatti affidata daiai docenti e viene effettuata direttamente ...

