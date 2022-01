Quirinale 2022, quarta votazione oggi alle 11 (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – quarta votazione per eleggere il presidente della Repubblica. alle 11 di oggi, 27 gennaio 2022, riprende la seduta alla Camera, in una giornata che si annuncia cruciale tra news, contatti e trattative attorno ai nomi di candidati per il Quirinale. Dopo la terza fumata nera nel voto di ieri – con 125 preferenze per il presidente Sergio Mattarella e 114 per Guido Crosetto – il quorum scende a 505. La giornata di oggi sarà segnata da nuovi vertici e colloqui. Di prima mattina, in particolare, dovrebbero riunirsi i leader del centrodestra. “La soluzione è vicina”, dice Matteo Salvini, leader della Lega, nel corso del frenetico mercoledì. “Noi abbiamo fatto nomi di alto profilo, ne faremo anche altri”, dice in serata rivolgendosi ai grandi elettori del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) –per eleggere il presidente della Repubblica.11 di, 27 gennaio, riprende la seduta alla Camera, in una giornata che si annuncia cruciale tra news, contatti e trattative attorno ai nomi di candidati per il. Dopo la terza fumata nera nel voto di ieri – con 125 preferenze per il presidente Sergio Mattarella e 114 per Guido Crosetto – il quorum scende a 505. La giornata disarà segnata da nuovi vertici e colloqui. Di prima mattina, in particolare, dovrebbero riunirsi i leader del centrodestra. “La soluzione è vicina”, dice Matteo Salvini, leader della Lega, nel corso del frenetico mercoledì. “Noi abbiamo fatto nomi di alto profilo, ne faremo anche altri”, dice in serata rivolgendosi ai grandi elettori del ...

