Quirinale: 125 voti per Mattarella, 114 per Crosetto, 52 per Casini. Calano le schede bianche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calano a 412 le schede bianche al terzo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica, che ha visto una nuova fumata nera e che è l'ultimo scrutinio dove per raggiungere il quorum servono 673 voti. 125 voti per Sergio Mattarella. Boom di voti per Crosetto, che raccoglie 114 preferenze e quindi quasi il doppio dei grandi elettori di Fdi. Quarto è il giurista Maddalena, votato da Alternativa c'è e dagli ex M5s L'articolo proviene da Firenze Post.

