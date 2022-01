Questione ucraina e crisi del gas, il doppio blackout europeo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mentre ai confini orientali europei risuonano sempre più minacciosi i tamburi di guerra l’Unione Europea teme di essere doppiamente travolta da un’azione russa in ucraina che, come Paolo Mauri ha ben ricordato su queste colonne, è tutt’altro che irrealistica. Non solo per l’incapacità di evitare un’escalation e di contenerne le conseguenze, dunque, ma anche per l’inevitabile InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mentre ai confini orientali europei risuonano sempre più minacciosi i tamburi di guerra l’Unione Europea teme di essere doppiamente travolta da un’azione russa inche, come Paolo Mauri ha ben ricordato su queste colonne, è tutt’altro che irrealistica. Non solo per l’incapacità di evitare un’escalation e di contenerne le conseguenze, dunque, ma anche per l’inevitabile InsideOver.

Advertising

ItaliaViva : Il tema Ucraina rischia di evolvere negativamente mentre stiano scegliendo il PdR. La questione non può essere marg… - giamahiria : @bordoni_russia 'Ritiri truppe da Georgia e Moldova' Stolto proprio. Meno male che la questione si chiama Ucraina. - Mary43298048 : RT @pieroomega: Sta per scoppiare la 3^ Guerra Mondiale in #Ucraina e cosa fanno i nostri politicanti da strapazzo? Cercano un accordo per… - centrostudiusa : -@joannahosa Former Deputy Director of @ECFRWiderEurope at @ecfr 'La crisi scatenata dalla questione Ucraina rende… - E_joebrown : @Agenzia_Ansa In sostanza ha detto 'cari italiani, nella questione Ucraina cercate de favve i cazzi vostri che ve chiudemo i rubinetti' -