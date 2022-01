Quelle schede bianche che ci parlano di un Parlamento liquido (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questi giorni di votazioni per la nomina del nuovo Presidente della Repubblica ci hanno consegnato delle novità di assoluto rilievo. La prima è macroscopica: abbiamo un Parlamento liquido? I calcoli, anche personali, dei deputati ci sono sempre stati, come quelli di partito o di coalizione. Ma che tutti arrivassero a indicare sempre e solo scheda bianca ci dice che le coalizioni e i partiti non possono più convergere neanche dietro un nome di bandiera. Le terne fittizie confermano questa impressione. Ciò che può preservare l’unità di contenuti ormai liquidi è solo la scheda bianca? A unire c’è solo l’interesse, un interesse che non può neanche essere espresso? Chi ha colto il rischio è Giorgia Meloni, che al suo gruppo ha pensato di dare un’identità, un volto: per loro l’identità è importante, visto che puntano sull’identitarismo. Non ha potuto farlo, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questi giorni di votazioni per la nomina del nuovo Presidente della Repubblica ci hanno consegnato delle novità di assoluto rilievo. La prima è macroscopica: abbiamo un? I calcoli, anche personali, dei deputati ci sono sempre stati, come quelli di partito o di coalizione. Ma che tutti arrivassero a indicare sempre e solo scheda bianca ci dice che le coalizioni e i partiti non possono più convergere neanche dietro un nome di bandiera. Le terne fittizie confermano questa impressione. Ciò che può preservare l’unità di contenuti ormai liquidi è solo la scheda bianca? A unire c’è solo l’interesse, un interesse che non può neanche essere espresso? Chi ha colto il rischio è Giorgia Meloni, che al suo gruppo ha pensato di dare un’identità, un volto: per loro l’identità è importante, visto che puntano sull’identitarismo. Non ha potuto farlo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Quelle schede Elezione Presidente della Repubblica, terza votazione: attese ancora schede bianche Ha però constatato che, pur rispettando le loro legittime, ' non riteniamo che su quelle figure possa svilupparsi quella larga condivisione in questo momento necessari o'. Ha dunque confermato la ...

Quirinale: la terza votazione fissata alle 11 Aperture, quelle di Letta, contraddette solo qualche ora più tardi da una nota congiunta di ... "Il Paese non può aspettare giorni di schede bianche. Noi siamo disponibili a farlo", ha proseguito. "Oggi ...

Quelle “schede bianche” per il Quirinale Quotidiano Sanità "Operazione Casini". Iv, pezzi di Pd e di centrodestra pronti a votarlo già oggi Occhio ai segnali. In un mare di schede bianche oggi potrebbe spuntare il nome di Pier Ferdinando Casini. Un pezzo del Pd, Italia viva e tronconi di centrodestra sono pronti a iniziare a votarlo già d ...

Elezione presidente della Repubblica: la diretta della terza giornata Terzo giorno di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica oggi, 26 gennaio 2022: le ultime notizie in diretta ...

