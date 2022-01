Polizia locale, in un anno sequestrati 12 chili di droga e denunciati 112 furbetti del reddito (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergamo. Un bilancio molto ricco e decisamente positivo quello dell’anno 2021 della Polizia locale del Comune di Bergamo: le statistiche e i dati dell’attività del Corpo di via Coghetti, presentate a Palazzo Frizzoni dal ViceSindaco Sergio Gandi e dalla Comandante Gabriella Messina, restituiscono un quadro fatto di grande impegno da parte degli agenti, con uno straordinario lavoro eseguito a presidio dei quartieri (anche grazie alle nuove Unità Mobili di Quartiere) e delle disposizioni anti covid19. La pandemia che ha travolto Bergamo durante il 2020 ha completamente modificato l’attività della Polizia locale e ha continuato a farlo lungo tutto il 2021. Tutti gli operatori del Comando sono impegnati nella verifica del rispetto delle norme statali, regionali e locali emesse per contrastare il contagio ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergamo. Un bilancio molto ricco e decisamente positivo quello dell’2021 delladel Comune di Bergamo: le statistiche e i dati dell’attività del Corpo di via Coghetti, presentate a Palazzo Frizzoni dal ViceSindaco Sergio Gandi e dalla Comandante Gabriella Messina, restituiscono un quadro fatto di grande impegno da parte degli agenti, con uno straordinario lavoro eseguito a presidio dei quartieri (anche grazie alle nuove Unità Mobili di Quartiere) e delle disposizioni anti covid19. La pandemia che ha travolto Bergamo durante il 2020 ha completamente modificato l’attività dellae ha continuato a farlo lungo tutto il 2021. Tutti gli operatori del Comando sono impegnati nella verifica del rispetto delle norme statali, regionali e locali emesse per contrastare il contagio ...

