Pensione futura, difficile pianificare in questo clima di incertezza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) pianificare la Pensione futura non è certo facile non sapendo come la legge previdenziale cambierà nel prossimo futuro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 26 gennaio 2022)lanon è certo facile non sapendo come la legge previdenziale cambierà nel prossimo futuro. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensione futura, difficile pianificare in questo clima di incertezza - cingocingo : @annaritab72 Demagogia per demagogia, sarebbe giusto che lei donasse metà del suo stipendio ai giornalisti sottopos… - Maurizi96745767 : @universumvici Allora informati, i ragazzi devono essere coperti dall’Inail e i giorni vengono conteggiati nella futura pensione. - cislpisa : #Recce: “Stiamo lavorando per superare la riforma Fornero, per dare una risposta ai lavoratori, e garantire ai giov… - iti_angelo : @Gimmi52296693 Si sospettava che il loro modello fosse di tipo filo-maoista e stalinista,ora c'è solo la conferma.… -