Paolo Brosio sbotta con Barbara D’Urso | “Non invitarmi più!”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ospite a Pomeriggio Cinque Pomeriggioha avuto una reazione di rabbia incontrollata contro un Don Mauro, un prete di Treviso che ha dichiarato che nel fenomeno no-vax potrebbe esserci lo zampino di Satana.è dichiaratamente no-vax.controNel salotto tv di Pomeriggio Cinquesi è infuriato con uno degli ospiti del programma e ha tuonato controaffermando che, se non lo avesse lasciato parlare, avrebbe fatto meglio a non invitarlo la prossima volta. “Se io vengo nella sua chiesa in quanto guarito dal Covid e lei prova a cacciarmi c’è da ridere, perché io non esco dalla chiesa! Anzi lei mi deve dare i sacramenti di Dio. (…) Ora mi fai finire ...

Advertising

itsemmeci : La disgrazia di essere nata il suo stesso giorno, giusto perché Paolo Brosio non bastava. - PasqualeMarro : #PaoloBrosio urla contro Barbara D’Urso: non invitarmi più! - ma_no_perche_si : Comunque Barbara D'urso poteva zittire Paolo Brosio con una bestemmia. - PaoloMaroMarini : @bravimabasta #terneacaso Emilio Fede, Paolo Brosio, Duccio Patanè - enricomariamor1 : @zorogat @LaBombetta76 @elvialorena50 @AlfonsoSperelli @2Ftcrlqqf @ladyonorato @Musso___ E Paolo Brosio, idiota. -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Brosio

Ospite in studio, tra gli altri, ha preso parte al confronto anchementre, in collegamento, c'è stato Don Mauro . Quest'ultimo ha suscitato le ire del giornalista e opinionista, ex ...Ieri la puntata di Pomeriggio 5 condotta, come al solito da Barbara D'Urso , è stata molto movimentata e vediamo subito il perché. Tra i vari ospiti c'erache, in più di un'occasione, ha esternato la sua idea, molto chiara e precisa, sul covid e sulle modalità che il governo sta applicando per il tentativo di contenimento della pandemia. ...“Teniamo bassi i toni”, avevano esordito Barbara D’Urso introducendo la parte della puntata di Pomeriggio 5 dedicata, ieri 24 gennaio, ai No Vax. Tra gli ospiti anche Paolo Brosio, contrario ai vaccin ...Paolo Brosio, ospite di Pomeriggio Cinque, ha urlato contro un sacerdote. Barbara D’Urso si è spazientita e lo ha invitato a essere più educato: “Basta, cambiamo argomento. Non parliamo più di Paolo B ...