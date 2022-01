Pallamano | Europei 2022 | impresa della Francia! Danimarca sconfitta e semifinale raggiunta

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ultima giornata di gare per quanto riguarda il gruppo I del Main Round nell’ambito deglidi, che ha determinato i nomi delle due ammesse alle semifinali, al termine un turno davvero denso di emozioni, iniziando dal primo incontro. Ad aprire il programma ci ha pensato infatti l’Islanda, con gli uomini di ghiaccio che contro il Montenegro hanno sfoderato l’ennesima ottima prestazione, vincendo 34-23 grazie alle 11 reti di Ómar Ingi Magnússon, autentico trascinatoreformazione allenata da Godmundur Gudmunsson. Pari pirotecnico invece tra Olanda e Croazia, entrambe eliminate nonostante le prestazioni per parte di Luc Steins e Ivan Martinovic nel 28-28 finale. A questo punto il discorso era ancora tutto aperto, con la Francia che aveva bisogno di un pareggio contro la...

Advertising

zazoomblog : Pallamano Europei 2022: la Spagna continua a vincere la Germania risponde nonostante le tante assenze - #Pallamano… - IzagaAngeles : RT @pointofnews: #pallamano, #europei 2022: la #spagna continua a vincere, la #germania risponde nonostante le tante assenze – #oa Sport.… - pointofnews : #pallamano, #europei 2022: la #spagna continua a vincere, la #germania risponde nonostante le tante assenze – #oa S… - da_Budapest : morto lo Jury Chechi ungherese, oro agli anelli a Sidney, l'opposizine ha problemi con i suoi referendum e chiede a… - da_Budapest : 15000 i contagi giornalieri! #Orban ha già aperto alle quarte dosi, ma mancano le direttive mediche. Trump chiama… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Europei

... diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, Golf Tv, DAZN ) 15.30, fase a gironi) - Montenegro - Islanda (diretta streaming su ehftv.com) 16.00 SNOOKER "...RISULTATIMASCHILI 2022 (24 GENNAIO) Gruppo 1Ultima giornata di gare per quanto riguarda il gruppo I del Main Round nell'ambito degli Europei di pallamano 2022, che ha determinato i nomi delle due ammesse alle semifinali, al termine un turno dav ...Quando il giudice chiese a Cristina: ”Come ha potuto la figlia del re di Spagna farsi circuire così da un uomo?”, lei rispose: ”Perché lo amavo” [LEGGI] ...