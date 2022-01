Oms, rallenta crescita casi nel mondo, +5% in una settimana (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Regioni italiane in pressing per nuove regole su colori, quarantene e pass. A New York giudice d’appello ribalta la sentenza che aboliva l’obbligo di mascherina al chiuso Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Regioni italiane in pressing per nuove regole su colori, quarantene e pass. A New York giudice d’appello ribalta la sentenza che aboliva l’obbligo di mascherina al chiuso

Advertising

infoitestero : Oms: ''Nel mondo la variante Omicron rallenta, contagi +20% in una settimana'' - KONGnews_it : Covid, Oms: “Italia quarta per aumento casi in sette giorni, ma l’epidemia rallenta” - crotoneok : ? Covid-19, Oms: “Italia quarta per aumento casi in sette giorni, ma l’epidemia rallenta” - ElioLannutti : Covid, Oms: Omicron rallenta, casi a +20% in una settimana | Agenas: le intensive scendono in 6 Regioni - bizcommunityit : Covid, Oms: Omicron rallenta, casi a +20% in una settimana | Agenas: le intensive scendono in 6 Regioni -