No, i decessi tra adolescenti in UK non sono aumentati del 53% (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ci avete segnalato un articolo di Visione TV, sito di cui ci siamo già occupati e che ricopia tantissimo il format ByoBlu. L’articolo che ci avete segnalato titola: In UK, i decessi tra gli adolescenti maschi sono aumentati del 53%. Ecco tutti i dati L’articolo non è altro che la traduzione parola per parola di un articolo pubblicato in inglese, qualche giorno prima, sul sito The Daily Expose: Deaths among male Teens increased by 53% following Covid-19 Vaccination in 2021 and the Death spikes correlate perfectly with the uptake of dose 1, 2 & 3 Guarda caso entrambi i siti chiedono a gran voce soldi per tirare avanti. Il format è sempre lo stesso, e curiosamente anche leggendo i commenti del Daily Expose è possibile notare come agli admin interessi zero la serietà sulla loro piattaforma, i commenti al loro ... Leggi su butac (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ci avete segnalato un articolo di Visione TV, sito di cui ci siamo già occupati e che ricopia tantissimo il format ByoBlu. L’articolo che ci avete segnalato titola: In UK, itra glimaschidel 53%. Ecco tutti i dati L’articolo non è altro che la traduzione parola per parola di un articolo pubblicato in inglese, qualche giorno prima, sul sito The Daily Expose: Deaths among male Teens increased by 53% following Covid-19 Vaccination in 2021 and the Death spikes correlate perfectly with the uptake of dose 1, 2 & 3 Guarda caso entrambi i siti chiedono a gran voce soldi per tirare avanti. Il format è sempre lo stesso, e curiosamente anche leggendo i commenti del Daily Expose è possibile notare come agli admin interessi zero la serietà sulla loro piattaforma, i commenti al loro ...

