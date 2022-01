NBA 2021-2022, i risultati della notte (26 gennaio): Non basta un super Harden, i Lakers battono i Nets. Washington butta via tutto, i Clippers vincono in extremis (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella notte italiana si sono disputate nove partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata. Colpaccio dei Los Angeles Lakers che espugnano il campo dei Brooklyn Nets per 106-96. Dopo un primo quarto in equilibrio allungano i californiani, che vedono i Nets tornare sotto a metà terzo quarto, ma poi scappano via definitivamente. Brooklyn che va ko nonostante la tripla doppia di James Harden che chiude con 33 punti, 11 assist e 12 rimbalzi, mentre in casa Lakers ci sono i 33 punti di LeBron James. Vittoria netta, invece, dei Boston Celtics, che liquidano i Sacramento Kings per 128-75. Match senza storia, come si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nellaitaliana si sono disputate nove partitestagionedi NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire ifinali e le migliori prestazioni di giornata. Colpaccio dei Los Angelesche espugnano il campo dei Brooklynper 106-96. Dopo un primo quarto in equilibrio allungano i californiani, che vedono itornare sotto a metà terzo quarto, ma poi scappano via definitivamente. Brooklyn che va ko nonostante la tripla doppia di Jamesche chiude con 33 punti, 11 assist e 12 rimbalzi, mentre in casaci sono i 33 punti di LeBron James. Vittoria netta, invece, dei Boston Celtics, che liquidano i Sacramento Kings per 128-75. Match senza storia, come si ...

Hoops227_NFL : RT @Hoops227_NFL: - giampdisan : @Pasqual01350178 @SpudFNVPN In NBA c'è un salary cap (i soldoni veri i giocatori li prendono dagli sponsor non dall… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Vittoria di +1 per i Bulls ?? I Cavs battono i Knicks ?? Jazz k.o. contro i Suns ?? Ecco i risultati della notte #NBA ??… - Eurosport_IT : Vittoria di +1 per i Bulls ?? I Cavs battono i Knicks ?? Jazz k.o. contro i Suns ?? Ecco i risultati della notte… - zazoomblog : NBA 2021-2022: calendario risultati e classifiche aggiornate delle due Conference - #2021-2022: #calendario… -