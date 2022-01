Milan, l’ex Kalac: “Donnarumma? Spiace sia andato via, ma Maignan ottimo sostituto” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Zeljko Kalac, ex portiere del Milan, a proposito di Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan Leggi su mediagol (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Zeljko, ex portiere del, a proposito di Gianluigie Mike

Advertising

Mediagol : Milan, l’ex Kalac: “Donnarumma? Spiace sia andato via, ma Maignan ottimo sostituto” - sportli26181512 : Serie C, il ds Mirabelli del Padova: 'Qui per una grande sfida'. VIDEO: L'ex Milan e le sue prima parole da diretto… - AseroGiovanna : RT @11Giuliano: IL FIGLIO GIOCA NELL'EMPOLI Indifferenza: Morto l'avvocato Pasquale Cutrone, papà di Patrick. L'Empoli si stringe intorno a… - sportli26181512 : Milan, 26 gennaio 2012: l'ultimo gol di Seedorf con la maglia rossonera: Il 26 gennaio 2012, in occasione di un Mil… - cicciagatta : RT @11Giuliano: IL FIGLIO GIOCA NELL'EMPOLI Indifferenza: Morto l'avvocato Pasquale Cutrone, papà di Patrick. L'Empoli si stringe intorno a… -