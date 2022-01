Milan | ecco Lazetic | indosserà la maglia numero 22 di Kakà

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ilha chiuso per, arrivato ieri ao. Il giovane attaccante ha scelto ildidiieri ha svolto le consuete visite mediche di rito, oltre a firmare il nuovo contratto con il club rossonero, il giocatore secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport avrebbe scelto la22 di Ricardo. Alla Stella Rossa andrà 3 milioni di euro spalmati in tre anni, più 500 mila euro di bonus. Il serbo giocherà con l’idolo Zlatan Ibrahimovic e prenderà il posto di Pietro Pellegri, in uscita daello. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Uno dei giocatori accostati con più insistenza alla Sampdoria in queste ultime ore è l'esterno delSamu Castillejo . Il giocatore, chiuso a Milano e con un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe essere allettato all'idea di mettersi in gioco a Genova e di rilanciare la sua carriera anche in ...Franck Kessie sembra sempre più certo di non rinnovare il proprio contratto con il, in scadenza il prossimo giugno. Dalle parole del centrocampista ivoriano dal ritiro nelle ...quindi che le ...Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola ...Sono molteplici le figure chiave che tracceranno il nuovo futuro lavorativo della città, con il ruolo centrale della formazione ...