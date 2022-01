Melania Trump vittima della crisi delle criptovalute (Di mercoledì 26 gennaio 2022) : l' asta online con cui l'ex first lady ha messo in vendita per beneficenza tre suoi oggetti personali ha chiuso con un 30% in meno rispetto ai 250. Leggi su quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) : l' asta online con cui l'ex first lady ha messo in vendita per beneficenza tre suoi oggetti personali ha chiuso con un 30% in meno rispetto ai 250.

cuocamattonista : io ho una foto in cui il parrucchiere di mia sorella ha detto che sembro melania trump e la conservo tipo oro, perché zia mel nel cuore ?? - McArteBlog : Distrutta anche la statua di Melania Trump - Piccoitalia : @andreapurgatori ogni tre foto d'archivio, ne mettono una di Trump e Melania di 20 anni fa Si guardano bene dal di… - swaw85 : @Valenti00278189 No, ma Trump oggi festeggia i 17 anni di matrimonio con Melania. Sempre 17 è - GianandreaGorla : RT @ElGusty99523701: Oggi è il 17esimo anniversario di nozze di Melania e DJT. Ricordate come durante i 4 anni da presidente i MSMedia han… -

'Dal Vivo Sono Molto Meglio' in scena al Teatro Stabile d'Abruzzo: ecco quando ... razzisti inconsapevoli, improbabili assistenti telefoniche, poetesse Instagram, fino ad arrivare alle sue imitazioni: da Loredana Bertè a Sabrina Ferilli e Melania Trump. Paola Minaccioni si ...

Melania Trump vittima della crisi delle criptovalute Quotidiano.net Melania Trump vittima della crisi delle criptovalute L'ex first lady aveva messo all'asta alcuni oggetti personali in beneficenza, tra cui il grande cappello bianco Hervé Pierre. Ma il finale è stato diverso dalle previsioni ...

La famiglia Trump scopre TrumpCoin: pianifica azione legale Secondo Eric Trump, figlio di Donald Trump, TrumpCoin è un progetto fraudolento che non ha nulla a che fare con la sua famiglia.

