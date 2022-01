LIVE Costa d’Avorio-Egitto 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: si va ai calci di rigore! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 120? Si va ai calci di rigore! Costa d’Avorio-Egitto 0-0. 119? Salah per Trezeguet, para Sangaré. 117? Giallo per Zaha, gomitata in fase offensiva. 115? Salah per Sherif, ma viene anticipato da Bailly. 113? Trezeguet con il mancino spedisce fuori. 111? Giallo per Deli, fallo su Salah. 109? Inizia il secondo tempo, supplementare! 108? Finisce il primo tempo supplementare, Costa d’Avorio-Egitto 0-0. 106? Fuori Haller, dentro Cornet nella Costa d’Avorio. 104? Deli di testa mette alto dopo un corner. 102? I.Sangaré scocca un tiro perfetto dalla distanza ma Gabiski vola per respingere il pallone. 100? Partita che vive una fase di stanca, giocatori ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA120? Si va aidi0-0. 119? Salah per Trezeguet, para Sangaré. 117? Giallo per Zaha, gomitata in fase offensiva. 115? Salah per Sherif, ma viene anticipato da Bailly. 113? Trezeguet con il mancino spedisce fuori. 111? Giallo per Deli, fallo su Salah. 109? Inizia il secondo tempo, supplementare! 108? Finisce il primo tempo supplementare,0-0. 106? Fuori Haller, dentro Cornet nella. 104? Deli di testa mette alto dopo un corner. 102? I.Sangaré scocca un tiro perfetto dalla distanza ma Gabiski vola per respingere il pallone. 100? Partita che vive una fase di stanca, giocatori ...

