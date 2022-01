“Lezioni di persiano”, una storia di coraggio stasera in tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Verrà trasmesso oggi in prima serata su Rai 1, il film di Vadim Perelman “Lezioni di persiano”. Una storia realistica, di coraggio, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Si tratta delle vicende che ruotano intorno alla vita di Gilles, un uomo ebreo catturato dalle SS che riesce a salvarsi dall’esecuzione grazie a un libro scritto in persiano, che gli era giunto alle mani da poco. Viene quindi internato in un campo di concentramento, dove riceverà la richiesta da parte di un ufficiale tedesco che finita la guerra vorrebbe trasferirsi a Teheran, di insegnargli il persiano, lingua che però non conosce. Il film racconta così l’evoluzione di un rapporto tra vittima e carnefice. Lezioni di persiano, il film si basa su un racconto di Wolfgang ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Verrà trasmesso oggi in prima serata su Rai 1, il film di Vadim Perelman “di”. Unarealistica, di, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Si tratta delle vicende che ruotano intorno alla vita di Gilles, un uomo ebreo catturato dalle SS che riesce a salvarsi dall’esecuzione grazie a un libro scritto in, che gli era giunto alle mani da poco. Viene quindi internato in un campo di concentramento, dove riceverà la richiesta da parte di un ufficiale tedesco che finita la guerra vorrebbe trasferirsi a Teheran, di insegnargli il, lingua che però non conosce. Il film racconta così l’evoluzione di un rapporto tra vittima e carnefice.di, il film si basa su un racconto di Wolfgang ...

Advertising

24Trends_Italia : 1. Kobe Bryant - 20mille+ 2. Giorno della Memoria - 20mille+ 3. Alberto Matano - 10mille+ 4. DYBALA INTER - 10mille… - solops : #filmdellaserata 'Lezioni di Persiano' di Vadim Perelman alle 21.00 su @RaiUno - cineblogit : Stasera in tv: “Lezioni di persiano” su Rai 1 - SoloLibri : RT @emmabaccaglio: Questa sera in tv…. @Sololibri #CasaLettori @RaiUno @FChiusaroli #laculturaunisce Lezioni di Persiano #treparole la… - AleStonata : RT @Teleblogmag: Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegra… -