La madre di Gianmaria Antinolfi | “Con Belen speravo finisse presto”

E' Esmeralda Vetromile a parlare di Gianmaria Antinfoli, è sua madre e ha qualcosa da dire sulle ex di suo figlio. Da Belen a Soleil ma è quest'ultima che attacca senza però esagerare, anche se sperava davvero che con Belen finisse presto. La madre di Gianmaria Antinolfi ha rilasciato un'intervista al Corriere; per il gieffinovip tutta la notorietà è nata dalla relazione con la showgirl argentina, una breve relazione che la Vetromile non vedeva giusta per suo figlio. Lui voleva un figlio, voleva la famiglia che continua a sognare, per la Rodriguez invece c'era altro. Ha per lei mille complimenti ma non era la nuora adatta.

