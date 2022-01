In Germania c’è stato il più grande coming out nella storia della chiesa cattolica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A pochi giorni dalla pubblicazione del report sugli abusi minorili da parte del clero dell’archidiocesi di Monaco e Frisinga che continua ad agitare gli animi – soprattutto per il j’accuse mosso all’allora cardinale Joseph Ratzinger – il mondo ecclesiale tedesco è nuovamente al centro del dibattito internazionale. Ma questa volta per tutt’altro motivo. L’altro ieri, infatti, è stata ufficialmente lanciata la campagna “#OutInChurch – Per una chiesa senza paura”, con la quale 125 persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersex, queer, non binarie, impegnate a diverso titolo nelle 27 diocesi di Germania, hanno dichiarato il loro orientamento sessuale o identità di genere. Si tratta di sacerdoti, religiosi, seminaristi, consacrate, insegnanti, operatori e operatrici pastorali, che prestano servizio nella cura delle parrocchie, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A pochi giorni dalla pubblicazione del report sugli abusi minorili da parte del clero dell’archidiocesi di Monaco e Frisinga che continua ad agitare gli animi – soprattutto per il j’accuse mosso all’allora cardinale Joseph Ratzinger – il mondo ecclesiale tedesco è nuovamente al centro del dibattito internazionale. Ma questa volta per tutt’altro motivo. L’altro ieri, infatti, è stata ufficialmente lanciata la campagna “#OutInChurch – Per unasenza paura”, con la quale 125 persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersex, queer, non binarie, impegnate a diverso titolo nelle 27 diocesi di, hanno dichiarato il loro orientamento sessuale o identità di genere. Si tratta di sacerdoti, religiosi, seminaristi, consacrate, insegnanti, operatori e operatrici pastorali, che prestano serviziocura delle parrocchie, ...

