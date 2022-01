Il Rettore Cavalieri dà il saluto di benvenuto al Questore Schimera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella mattina di mercoledì 26 gennaio il Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Sergio Cavalieri, ha incontrato il Questore della Provincia di Bergamo Stanislao Schimera, Dirigente Superiore della Polizia di Stato in arrivo da Bari, nella sede dell’Università degli studi di Bergamo di via Salvecchio. Il Magnifico Rettore, che ha accolto il Questore nella Sala del Consiglio unitamente ai membri del suo staff, ha così avuto modo di riaffermare le intese e i saldi rapporti di collaborazione esistenti tra le due istituzioni. Inoltre, l’incontro ha rappresentato l’occasione per i rappresentanti di Ateneo e Questura di scambiarsi un reciproco augurio di buon lavoro. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella mattina di mercoledì 26 gennaio ildell’Università degli studi di Bergamo, Sergio, ha incontrato ildella Provincia di Bergamo Stanislao, Dirigente Superiore della Polizia di Stato in arrivo da Bari, nella sede dell’Università degli studi di Bergamo di via Salvecchio. Il Magnifico, che ha accolto ilnella Sala del Consiglio unitamente ai membri del suo staff, ha così avuto modo di riaffermare le intese e i saldi rapporti di collaborazione esistenti tra le due istituzioni. Inoltre, l’incontro ha rappresentato l’occasione per i rappresentanti di Ateneo e Questura di scambiarsi un reciproco augurio di buon lavoro.

