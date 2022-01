Il Benevento perde Viviani: intervento e stop di almeno tre settimane (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Scontato il turno di squalifica con il Monza, Mattia Viviani non è ugualmente tornato a disposizione di Fabio Caserta. Un infortunio ha bloccato il centrocampista che ha saltato le trasferte con Spal e Alessandria. Non ci sarà neanche alla ripresa, quando i giallorossi ospiteranno al “Ciro Vigorito” il Parma. L’ex Brescia e Chievo si è sottoposto a un intervento che lo terrà ai box almeno per le prossime tre settimane. La decisione è stata presa dopo il consulto medico anticipato dallo stesso Caserta nel post gara del “Moccagatta“, quando il tecnico dichiarò che Viviani soffriva di un problema al pube che, come comunicato dal club di Via Santa Colomba, si è rivelato essere una “ernia sport inguinale bilaterale“. L’intervento ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Scontato il turno di squalifica con il Monza, Mattianon è ugualmente tornato a disposizione di Fabio Caserta. Un infortunio ha bloccato il centrocampista che ha saltato le trasferte con Spal e Alessandria. Non ci sarà neanche alla ripresa, quando i giallorossi ospiteranno al “Ciro Vigorito” il Parma. L’ex Brescia e Chievo si è sottoposto a unche lo terrà ai boxper le prossime tre. La decisione è stata presa dopo il consulto medico anticipato dallo stesso Caserta nel post gara del “Moccagatta“, quando il tecnico dichiarò chesoffriva di un problema al pube che, come comunicato dal club di Via Santa Colomba, si è rivelato essere una “ernia sport inguinale bilaterale“. L’...

