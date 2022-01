Hugh Hefner, parla l’ex fidanzata: “Faceva sesso con il mio cane” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Hugh Hefner “era malato”: l’ex fidanzata dell’editore lancia delle accuse sconvolgenti. Hugh Hefner è stato un editore statunitense (1926-2017), fondatore della celebre rivista erotica Playboy e a capo del Playboy Enterprises. Il fondatore di Playboy è ormai defunto, e quindi può essere smascherato in tutti i suoi difetti, collegati soprattutto a diverse depravazioni. Presto negli Stati Uniti verrà rilasciato un documentario sui segreti di Hugh Hefner, che è stato a lungo venerato come un dio: in realtà si tratterebbe di un uomo senza moralità che ha costruito il suo impero sessuale ai danni di donne tanto belle quanto fragili, a quanto riporta Rolling Stone. l’ex moglie tira fuori una serie di segreti scandalosi su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022)“era malato”:dell’editore lancia delle accuse sconvolgenti.è stato un editore statunitense (1926-2017), fondatore della celebre rivista erotica Playboy e a capo del Playboy Enterprises. Il fondatore di Playboy è ormai defunto, e quindi può essere smascherato in tutti i suoi difetti, collegati soprattutto a diverse depravazioni. Presto negli Stati Uniti verrà rilasciato un documentario sui segreti di, che è stato a lungo venerato come un dio: in realtà si tratterebbe di un uomo senza moralità che ha costruito il suo impero sessuale ai danni di donne tanto belle quanto fragili, a quanto riporta Rolling Stone.moglie tira fuori una serie di segreti scandalosi su ...

dolcementecaty : RT @RollingStoneita: «Hugh Hefner faceva sesso con il mio cane»: le rivelazioni choc nel documentario ‘Secrets of Playboy’ - NincoNanco07 : Sto a casa, in malattia, ho messo la vestaglia e sembro Hugh Hefner...ma senza conigliette ahimè... - RollingStoneita : «Hugh Hefner faceva sesso con il mio cane»: le rivelazioni choc nel documentario ‘Secrets of Playboy’ - ParliamoDiNews : Hugh Hefner di Playboy? `Come l`ho scoperto con il mio cane, era malato`. L`ex fidanzata, parole sconvolgenti – Lib… - lucab962 : RT @Canone_Inverso_: #US ???? Il fondatore di Playboy, 'depravato', accusato di bestialità e adescamento. Un documentario esplosivo che dip… -