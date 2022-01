Giornata della Memoria Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche entrarono nel campo di sterminio di Auschwitz (Di giovedì 27 gennaio 2022) La follia nazista ed il genocidio degli ebrei, inimmaginabili, furono chiari al mondo il 27 gennaio 1945. Non solo ebrei. Anche neri, omosessuali, zingari, invalidi, oppositori politici, chiunque fosse diverso dalla razza ariana, secondo il pazzo criminale Adolf Hitler ed i suoi seguaci. Il 27 gennaio 1945, nella parte finale del nazifascismo, le truppe dell’Armata Rossa entrarono n Auschwitz. E capirono cosa successe lì, e non solo lì, per anni. L'articolo Giornata della Memoria <small class="subtitle">Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche entrarono nel campo di sterminio di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 27 gennaio 2022) La follia nazista ed il genocidio degli ebrei, inimmaginabili, furono chiari al mondo il 27. Non solo ebrei. Anche neri, omosessuali, zingari, invalidi, oppositori politici, chiunque fosse diverso dalla razza ariana, secondo il pazzo criminale Adolf Hitler ed i suoi seguaci. Il 27, nella parte finale del nazifascismo, ledell’Armata Rossa. E capirono cosa successe lì, e non solo lì, per anni. L'articolo Il 27leneldidi ...

meb : Sconvolge che nel 2022 un bambino di religione ebraica venga insultato, picchiato. Sconvolge ancor di più che a far… - AzzolinaLucia : L’aggressione antisemita in provincia di Livorno è vergognosa e ancor più scioccante perché la vittima ha appena 12… - Tg3web : La scrittrice Edith Bruck alla viglia della Giornata della memoria: 'Gli internati nei lager mi dicevano non ci cre… - Daniduedidue : RT @comeamianto: giusto per tirare le somme della giornata ambigua che abbiamo vissuto oggi e poi vado a dormire seriamente #jerù https://… - sergiomiho : Domani c'è il concerto ?? Avremo la festa?? pronta per te entro la fine della giornata. Sono previsti deliziosi spum… -