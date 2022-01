Gazzetta: “Il Newcastle vuole Osimhen. La richiesta di De Laurentiis” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Newcastle vuole Victor Osimhen del Napoli, il club di Premier League è gestito dallo sceicco Bin Salman. Il nuovo proprietario del club inglese vuole investire molto nel calcio ed è pronto a fare follie per prendere grandi giocatori. Secondo Gazzetta dello Sport il Newcastle sta facendo sul serio per Osimhen tanto che “intermediari e agenti sono già all’opera. Il Newcastle, club che ha una nuova e potentissima proprietà araba, dopo aver fallito l’assalto a Dusan Vlahovic, cerca un centravanti attorno al quale rilanciare la squadra e guarda proprio al nigeriano del Napoli. Ricordiamo che quando nell’estate del 2020 il club azzurro chiuse l’operazione con il Lilla, in ballo c’era anche il Liverpool che però non ritenne il classe 1998 africano ancora ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) IlVictordel Napoli, il club di Premier League è gestito dallo sceicco Bin Salman. Il nuovo proprietario del club ingleseinvestire molto nel calcio ed è pronto a fare follie per prendere grandi giocatori. Secondodello Sport ilsta facendo sul serio pertanto che “intermediari e agenti sono già all’opera. Il, club che ha una nuova e potentissima proprietà araba, dopo aver fallito l’assalto a Dusan Vlahovic, cerca un centravanti attorno al quale rilanciare la squadra e guarda proprio al nigeriano del Napoli. Ricordiamo che quando nell’estate del 2020 il club azzurro chiuse l’operazione con il Lilla, in ballo c’era anche il Liverpool che però non ritenne il classe 1998 africano ancora ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, scatto a sinistra: sfida al Newcastle per il colpo Gosens. Caicedo in prestito #mercato - napolipiucom : Gazzetta: 'Il Newcastle vuole Osimhen. La richiesta di De Laurentiis' #Newcastle #OSIMHEN #ForzaNapoliSempre… - NCN_it : Gazzetta – Il #Newcastle piomba su #Osimhen, ma il #Napoli non fa sconti: servono più di 70 milioni - ParmeshSriv : RT @90ordnasselA: “Gosens ha accettato con entusiasmo l’offerta dell’Inter, più bassa rispetto a quella del Newcastle (3 mil anziché 3,5) A… - InterClubIndia : RT @90ordnasselA: “Gosens ha accettato con entusiasmo l’offerta dell’Inter, più bassa rispetto a quella del Newcastle (3 mil anziché 3,5) A… -