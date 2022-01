Contro la violenza sulle donne | ai Sedici Pini arriva la mostra-progetto “Il tuffo di Lulù”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il centro commercialea Pomezia (Roma) in campolacon unanata dalla partnership con l’associazione nazionale D.i.RE (in Retela). Si tratta di un evento che ha come tematica principale lama osservata dalla prospettiva dei più piccoli, introducendo la tematica tanto delicata dellaassistita, ovvero quando a subire questa veemenza è una donna con figli, dove quest’ultimi si trovano loro malgrado ad assistere a scene di aggressività ed a subire un disagio e un dolore difficile da dimenticare. L’evento al Centro Commerciale ...

... specializzati nel contrasto ai reati didi genere, insieme agli operatori dell'XI ... l'uomo è stato arrestato dai poliziotti, in flagranza, per il delitto di maltrattamentifamiliari e ...... specializzati nel contrasto ai reati didi genere, gli operatori dell'XI distretto di San ... in flagranza, per il delitto di "maltrattamentifamiliari e conviventi". A suo carico sono ...Il centro commerciale Sedici Pini a Pomezia (Roma) in campo contro la violenza sulle donne con una mostra-progetto nata dalla partnership con l’associazione nazionale D.i.RE (Donne in Rete Contro la ...Arresti domiciliari ai cugini del Trapanese coinvolti in un presunto stupro di gruppo adi anni di una ragazza di 18 anni. The post Violenza sessuale, concessi gli arresti domiciliari per due indagati ...