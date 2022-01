C’è stato un naufragio al largo della Florida: ci sono 39 dispersi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da martedì mattina la guardia costiera americana sta cercando 39 persone disperse a causa di un naufragio avvenuto al largo della Florida: secondo la testimonianza dell’unico sopravvissuto trovato finora, si sarebbe capovolta un’imbarcazione carica di persone partite dalle Bahamas sabato Leggi su ilpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da martedì mattina la guardia costiera americana sta cercando 39 persone disperse a causa di unavvenuto al: secondo la testimonianza dell’unico sopravvissuto trovato finora, si sarebbe capovolta un’imbarcazione carica di persone partite dalle Bahamas sabato

