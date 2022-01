Baranzate | trovato un cadavere a ridosso dell’autostrada A8 Milano-Varese

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ildi un uomo dall’età apparente di 50 anni è statoquesta mattina in un prato tra la Varesina e l’autostrada A8, al confine tra. L’allarme è scattato poco dopo le 10,30 e ha fatto convergere in via Cristina di Belgioioso un’ambulanza insieme a una pattuglia della Polizia di Stato tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Baranzate trovato

Il Notiziario

