Australian Open 2022, Iga Swiatek approda in semifinale. Battuta Kaia Kanepi in tre set (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con tanta sofferenza. Iga Swiatek (n.9 del ranking) ce la fa e batte per 4-6 7-6 (2) 6-3 l'estone Kaia Kanepi (n.115 del ranking) in 3 ore e 2 minuti di partita. Una dura lotta che alla fine ha sorriso alla favorita della vigilia, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Un match non bellissimo, costellato da tanti errori da una parte e dall'altra, nel quale Swiatek ha avuto il merito di creare quello strappo nel terzo parziale decisivo ai fini del successo finale. Sarà quindi la testa di serie n.7 ad affrontare l'american Danielle Collins in semifinale. Nel primo set Swiatek sembra avere qualcosa in più. La polacca si crea non poche chance per andare avanti di un break: una nel secondo gioco, due nel quarto e una nel sesto. Il tennis è però crudele da questo punto di vista e l'estone è brava a sfruttare l'unica palla break avuta nel settimo game. Kanepi, quindi, si porta sul 5-3 e poi chiude i conti sul 6-4.

