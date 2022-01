Annunciati i giochi PS Plus di febbraio 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) PlayStation ha annunciato tramite il suo blog ufficiale quali giochi gli abbonati PS Plus potranno aggiungere gratuitamente alla propria libreria PS5 e PS4 durante il mese di febbraio. I membri che mantengono un abbonamento attivo a questo servizio potranno richiedere tre nuovi titoli a partire da martedì prossimo, 1 febbraio . Sono i seguenti: Planet Coaster: Edizione Console (PS5) Tiny Tina Storms the Dragon’s Dungeon: A Unique Adventure (PS4 e retrocompatibile su PS5) EA Sports UFC 4 (PS4 e retrocompatibile su PS5) Tutti questi titoli possono essere riscattati fino al 28 febbraio . Chi li aggiungerà alle proprie librerie prima di tale scadenza potrà accedervi quando vorrà, purché l’abbonamento PS Plus rimanga attivo. Il post completo è disponibile su Games and Consoles. Leggi su gamesandconsoles (Di mercoledì 26 gennaio 2022) PlayStation ha annunciato tramite il suo blog ufficiale qualigli abbonati PSpotranno aggiungere gratuitamente alla propria libreria PS5 e PS4 durante il mese di. I membri che mantengono un abbonamento attivo a questo servizio potranno richiedere tre nuovi titoli a partire da martedì prossimo, 1. Sono i seguenti: Planet Coaster: Edizione Console (PS5) Tiny Tina Storms the Dragon’s Dungeon: A Unique Adventure (PS4 e retrocompatibile su PS5) EA Sports UFC 4 (PS4 e retrocompatibile su PS5) Tutti questi titoli possono essere riscattati fino al 28. Chi li aggiungerà alle proprie librerie prima di tale scadenza potrà accedervi quando vorrà, purché l’abbonamento PSrimanga attivo. Il post completo è disponibile su Games and Consoles.

