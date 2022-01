Amici 21, Anna Pettinelli mette in difficoltà LDA: ecco di cosa si tratta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Anna Pettinelli TORNA A LANCIARE ALTRI COMPITI DIFFICOLTOSI ALL’ALLIEVO DI RUDY ZERBI, LDA: ecco cosa GLI HA ASSEGNATO Nella puntata del daytime di Amici 21 andata in onda il 26 Gennaio su Canale 5, LDA viene messo alla prova da Anna Pettinelli che tocca proprio il suo tallone d’Achille. LEGGI ANCHE Amici 21, RIMANDATA LA PROSSIMA REGISTRAZIONE: ecco QUAL È IL MOTIVO LDA è uno dei protagonisti di questa ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. È stato scelto da Rudy Zerbi sin dall’inizio del programma, circa cinque mesi fa. La corsa al serale si fa sempre più difficile ed era passato molto tempo dall’ultima volta che una degli insegnanti di canto, Anna Pettinelli, non gli ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022)TORNA A LANCIARE ALTRI COMPITI DIFFICOLTOSI ALL’ALLIEVO DI RUDY ZERBI, LDA:GLI HA ASSEGNATO Nella puntata del daytime di21 andata in onda il 26 Gennaio su Canale 5, LDA viene messo alla prova dache tocca proprio il suo tallone d’Achille. LEGGI ANCHE21, RIMANDATA LA PROSSIMA REGISTRAZIONE:QUAL È IL MOTIVO LDA è uno dei protagonisti di questa ventunesima edizione didi Maria De Filippi. È stato scelto da Rudy Zerbi sin dall’inizio del programma, circa cinque mesi fa. La corsa al serale si fa sempre più difficile ed era passato molto tempo dall’ultima volta che una degli insegnanti di canto,, non gli ...

