VIDEO Cassano risponde a Buffon | “Sono carico e aggressivo”

(Di martedì 25 gennaio 2022) Antonioè sbarcato su Instagram. L'ex attaccante di Roma, Milan e Inter ha ricevuto un messaggio di benvenuto da Gianluigi: ""Mi raccomando, pacato come sempre". E Antonio ha poi simpaticamente risposto così.

Advertising

Mediagol : VIDEO Cassano, Fantrantonio a Buffon: “Sono un uomo Instagram, tu lo sai che…” - Mediagol : VIDEO Cassano, Fantantonio sbarca su Instagram: “Non ci capisco una min***a…” - clubdoria46 : VIDEO - L'annuncio social di Antonio #Cassano - zerocool373737 : RT @hoIysunmi: Song Joongki as Vincenzo Cassano (2021) #CornSaladFest #??? #??? - Italia_Notizie : Antonio Cassano, il fratellastro Giovanni è agli arresti domiciliari e diventa una star dei social: i video di “‘u… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Cassano

Antonioè sbarcato su Instagram. L'ex attaccante di Roma, Milan e Inter ha ricevuto un messaggio di benvenuto da Gianluigi Buffon: ""Mi raccomando, pacato come sempre". E Antonio ha poi simpaticamente ...Antoniosbarca su Instagram. L'ex attaccante di Roma, Milan e Inter ha ricevuto un messaggio di benvenuto da Gianluigi BuffonAntonio Cassano è sbarcato su Instagram con il proprio profilo ufficiale. "Da oggi sono su Instagram! Vedete di non farmene pentire!" recita il primo post del fantasista barese. Tra i molti amici e co ...Con la firma del sindaco Gianni Papasso, del Ten. Col. Giuseppe Maniglio della Guardia di Finanza – Gruppo Sibari, del Cap. Michele Ornelli, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cassano All’I ...