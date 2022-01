Vaccini nelle scuole, la Falcone scrive ai dirigenti scolastici (Di martedì 25 gennaio 2022) di Monica De Santis E’ stato l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di?Salerno,?Gaetana Falcone, a comunicare, nella giornata di ieri, a tutti i dirigenti scolastici degli istituti superiori di?Salerno città, l’accordo fatto con Asl di?Salerno e che vede la disponibilità del Dipartimento di Prevenzione ad istituire Hub vaccinali presso le scuole cittadine. Per fare ciò, fa sapere l’assessore Falcone, è necessario un numero minimo di almeno 200 prenotazioni e la disponibilità di due postazioni pc fornite direttamente dai dirigenti scolastici. Le scuole avranno tempo fino a domani per dare la comunicazione della loro adesione all’iniziativa.?Adesione che dovrà essere comunicata per iscritto mediate l’invio di una mail ufficiale. Il tutto per ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 25 gennaio 2022) di Monica De Santis E’ stato l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di?Salerno,?Gaetana, a comunicare, nella giornata di ieri, a tutti idegli istituti superiori di?Salerno città, l’accordo fatto con Asl di?Salerno e che vede la disponibilità del Dipartimento di Prevenzione ad istituire Hub vaccinali presso lecittadine. Per fare ciò, fa sapere l’assessore, è necessario un numero minimo di almeno 200 prenotazioni e la disponibilità di due postazioni pc fornite direttamente dai. Leavranno tempo fino a domani per dare la comunicazione della loro adesione all’iniziativa.?Adesione che dovrà essere comunicata per iscritto mediate l’invio di una mail ufficiale. Il tutto per ...

MarcoGiovagnol3 : @mitikadani @rosaroccaforte @Luisa70 @GiulioMarini2 No, non conoscete la lingua. Né alcool, né vaccini nelle 24 ore precedenti. - ItaTvfan : E niente tutti i massmedia di #Draghi #Rai #Sky #La7 Continuano a dire che nelle TI ci vanno solo i #novax… - evavola : @valy_s @E_Sylveon Invece le miocarditi sono una su 10.000 , soprattutto nelle fasce più giovani. Vale proprio la pena fare sti vaccini ?? - ustampavda : Il numero totali dei vaccinati terza dose in Valle d'Aosta ha raggiunto le 61.919 unità. Nelle ultime 24 ore sono s… - bArtA01542103 : @PinoJazzing @BartBrami @BottaOfficial no, potrebbe essere benissimo un aumento di suicidi giovanili dovuto al seco… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini nelle Doc ha ucciso Lorenzo Lazzarini? Lazzarini e i no vax La seconda stagione di Doc - Nelle tue Mani parte proprio dalla pandemia del ...sia successo nella sua vita personale ma anche con la fiction rispetto agli argomenti dei vaccini e ...

Covid Ciociaria, dopo il record si riparte piano. Ma c'è una nuova vittima Nelle prime due uscite sono stati somministrati 50 vaccini sabato tra Atina, Gallinaro e Villa Latina, e 160 domenica a Sora. Il tour ricorda la Asl prevede la somministrazione del vaccino per gli ...

Vaccini nelle scuole, riparte il progetto dell’Ufficio covid “Mi curo di te” Sicilianews24 Usare la scuola è da irresponsabili Ancora una volta i presidenti delle più importanti regioni del Sud sorprendono per atteggiamenti poco istituzionali e responsabili sulla scuola. Se possibile, il loro comportamento è ora ancor più bia ...

Covid San Giorgio. Nelle scuole, nell’ultima settimana, si sono verificati 96 nuovi casi Covid San Giorgio. Nelle scuole, nell'ultima settimana, si sono verificati 96 nuovi casi - La Torre 1905 - Cronaca ...

Lazzarini e i no vax La seconda stagione di Doc -tue Mani parte proprio dalla pandemia del ...sia successo nella sua vita personale ma anche con la fiction rispetto agli argomenti deie ...prime due uscite sono stati somministrati 50sabato tra Atina, Gallinaro e Villa Latina, e 160 domenica a Sora. Il tour ricorda la Asl prevede la somministrazione del vaccino per gli ...Ancora una volta i presidenti delle più importanti regioni del Sud sorprendono per atteggiamenti poco istituzionali e responsabili sulla scuola. Se possibile, il loro comportamento è ora ancor più bia ...Covid San Giorgio. Nelle scuole, nell'ultima settimana, si sono verificati 96 nuovi casi - La Torre 1905 - Cronaca ...