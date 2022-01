Un posto al sole: Fabrizio è disperato per causa sua (Di martedì 25 gennaio 2022) Le anticipazioni di In posto al sole ci fanno sapere che Fabrizio si lascia andare a un gesto estremo mentre Roberto cerca di convincere Marina ad ammettere i suoi sentimenti. Fabrizio mette in pericolo la sua vitaUna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Roberto sarà pronto a tutto per riconquistare Marina. Intanto, Fabrizio è fuori di se tanto da mettere in pericolo anche la sua stessa vita. Clara è infastidita dalla presenza costante di Alberto nella sua vita mentre Patrizio, dopo il confronto con la Curcio, decide di mettersi da parte. Cerri, infine, vorrebbe confidare a Mariella tutte le sue difficoltà sentimentali ma l’arrivo di Bice rompe i suoi piani. Un posto al ... Leggi su formatonews (Di martedì 25 gennaio 2022) Le anticipazioni di Inalci fanno sapere chesi lascia andare a un gesto estremo mentre Roberto cerca di convincere Marina ad ammettere i suoi sentimenti.mette in pericolo la sua vitaUna nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Roberto sarà pronto a tutto per riconquistare Marina. Intanto,è fuori di se tanto da mettere in pericolo anche la sua stessa vita. Clara è infastidita dalla presenza costante di Alberto nella sua vita mentre Patrizio, dopo il confronto con la Curcio, decide di mettersi da parte. Cerri, infine, vorrebbe confidare a Mariella tutte le sue difficoltà sentimentali ma l’arrivo di Bice rompe i suoi piani. Unal ...

Advertising

redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - lissxhood : questo perché so che avrai sempre un posto nel mio cuore e che resterai sempre con me. sei arrivato in un momento d… - hoxha3_hoxha : RT @manuvender: Riassunto: - Alex lascia la fede a Delia che dice che lo ama ancora - Alex ammette pubblicamente di essere innamorato di… - manuvender : Riassunto: - Alex lascia la fede a Delia che dice che lo ama ancora - Alex ammette pubblicamente di essere innamo… - Mariach38474145 : Talmente che sto rincoglionita ho messo pure la stela al posto del sole -