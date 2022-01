Un collettivo vuole trasformare il 'Dune' di Jodorowsky in un NFT, ma non ne ha i diritti (Di martedì 25 gennaio 2022) Il gruppo ha comprato all'asta una copia fisica della bibbia del film mai realizzato sul libro di Frank Herbert Dune, il film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, uscito al cinema lo scorso autunno, è tratto dall'omonimo ciclo di sei romanzi di Frank Herbert, scritti a cavallo tra gli anni '60 e '80. L'opera, ambientata sul desertico pianeta di Harrakis, in un universo di intrighi … Leggi su it.mashable (Di martedì 25 gennaio 2022) Il gruppo ha comprato all'asta una copia fisica della bibbia del film mai realizzato sul libro di Frank Herbert, il film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, uscito al cinema lo scorso autunno, è tratto dall'omonimo ciclo di sei romanzi di Frank Herbert, scritti a cavallo tra gli anni '60 e '80. L'opera, ambientata sul desertico pianeta di Harrakis, in un universo di intrighi …

Advertising

__chocookie__ : non sto seguendo la diretta e qui sopra si legge di gente che dice “siamo affondati” “ha detto che le vuole bene!”… - ilregginoit : Gli interrogativi dell'associazione al sindaco Brunetti e all'assessore Gangemi: «Si vuole continuare nella scelta… - sartmobile : Acciuga ha già una rosa forte. Il problema è la mancanza di gioco offensivo e di collettivo dovuti a quel catenacci… - giorgio57123643 : @Pandivia1 @andrepuddu22 @AniMatMigrante nessuna confusione. in questo caso di pandemia mondiale, x me è un obbligo… - pistelligoffr : RT @Lavvelenata: Domenica 30 gennaio digiuno collettivo twitter per Marco Zennaro. Chi vuole può partecipare. #marcozennaroliberosubito -