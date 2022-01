ULISSE E GLI ORRORI DEL NAZISMO: LO SPECIALE DI RAI1 CON LILIANA SEGRE E SAMI MODIANO (Di martedì 25 gennaio 2022) “Viaggio senza Ritorno” è il titolo dello SPECIALE di “ULISSE” in onda questa sera, martedì 25 gennaio, alle 21.25 su RAI1 nella settimana del ricordo di tutte le vittime dell’Olocausto e degli ORRORI del NAZISMO. Alberto Angela racconta il lungo viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei che il 16 ottobre 1943 furono catturati a Roma dalle SS e portati in treno ad Auschwitz e in altri campi di sterminio. Nel corso della puntata di ULISSE, già andata in onda nel 2018, si sentiranno le testimonianze di alcuni abitanti dell’ex ghetto della capitale, allora bambini, scampati alla razzia del sabato nero di Roma per una pura fatalità o grazie alla solidarietà di cittadini non ebrei. Ma nei giorni seguenti altri ebrei, rom, omosessuali e oppositori del regime in ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 25 gennaio 2022) “Viaggio senza Ritorno” è il titolo dellodi “” in onda questa sera, martedì 25 gennaio, alle 21.25 sunella settimana del ricordo di tutte le vittime dell’Olocausto e deglidel. Alberto Angela racconta il lungo viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei che il 16 ottobre 1943 furono catturati a Roma dalle SS e portati in treno ad Auschwitz e in altri campi di sterminio. Nel corso della puntata di, già andata in onda nel 2018, si sentiranno le testimonianze di alcuni abitanti dell’ex ghetto della capitale, allora bambini, scampati alla razzia del sabato nero di Roma per una pura fatalità o grazie alla solidarietà di cittadini non ebrei. Ma nei giorni seguenti altri ebrei, rom, omosessuali e oppositori del regime in ...

