Twitter come Instagram, arriva la funzione “Amici stretti” (Di martedì 25 gennaio 2022) Twitter diventa sempre più simile a Instagram. In molti, nell’ultimo periodo, hanno visto comparire sullo schermo all’avvio di Twitter la notifica: da adesso in poi si potrà fare il doppio tap per cuoricinare i contenuto preferiti. Una prerogativa che è sempre stata di Instagram e che ora appartiene anche a Twitter, così come quella degli Amici stretti. come anticipato da Alessandro Paluzzi – che ha scoperto un codice che rivela che la funzione è in fase di sviluppo – preso avremo gli Amici stretti su Twitter, una nuova funzione che prende il nome di Flock. LEGGI ANCHE >>> Twitter consentirà di mettere in mostra i propri NFT ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 25 gennaio 2022)diventa sempre più simile a. In molti, nell’ultimo periodo, hanno visto comparire sullo schermo all’avvio dila notifica: da adesso in poi si potrà fare il doppio tap per cuoricinare i contenuto preferiti. Una prerogativa che è sempre stata die che ora appartiene anche a, cosìquella deglianticipato da Alessandro Paluzzi – che ha scoperto un codice che rivela che laè in fase di sviluppo – preso avremo glisu, una nuovache prende il nome di Flock. LEGGI ANCHE >>>consentirà di mettere in mostra i propri NFT ...

Comprare e investire in NFT: dove, come e perché farlo In altri casi, come per le opere di Banksy, esiste una controparte fisica da affiancare a quella ... Un precedente lo ha creato Jack Dorsey, ex CEO di Twitter che ha venduto sotto forma di NFT il primo ...

Giulia Salemi: 'GF Vip non è Squid Game!'/ 'Spettatori lo vivono come una guerra...' ... 'IL GF VIP HA DUE TIPI DI SPETTATORI...' Così, nelle scorse ore, alla luce delle migliaia di cinguettii al vetriolo da parte degli utenti che gravitano su Twitter (e aventi come oggetto, ovviamente, ...

Twitter come Facebook, su Android arrivano le comunità

Meta e Twitter scommettono sugli Nft I due colossi tech vogliono integrare i non-fungible tokens all'interno delle loro piattaforme, ma c'è chi pensa che la strategia potrebbe ritorcersi contro le società ...

