Traffico Roma del 25-01-2022 ore 15 | 30

(Di martedì 25 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione di Taggì sul tratto Urbano della A24 dove ci sono in colonna menti in uscita datra Portonaccio e Tor Cervara cos’è anche in direzione centro tra via della Serenissima e la tangenziale è proprio in tangenziale code tra piazzale della stazione Tiburtina e Scalo di San Lorenzo in direzione di San Giovannirallentato in via di Torrevecchia per un incidente all’altezza di via Francesco Maria Greco altro incidente con rallentamenti in via del Forte Trionfale in prossimità di via Pieve di Cadore file anche su via Cristoforo Colombo verso Ostia tra via di Mezzocammino e via di Malafede dettagli di queste e di altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...