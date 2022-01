Traffico Roma del 25-01-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 gennaio 2022) Luceverdedalla redazione Buongiorno ben Trovati al microfono Sonia cerquetani già intenso ilsu strade ed autostrade in entrata arallentamenti su cassie and Fly rallentata la circolazione anche sul percorso Urbano della A24 e poi sulla vicina via Tiburtina tra 7 caminetto Cervara sulla diramazionesud e rallentamenti per immettersi sul Raccordo Anulare e poi rallentamenti lungo la carreggiata interna del raccordo tra la diramazione disu dell’appiae rallentamenti sulla Appia tra Ciampino e raccordo anulare ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...