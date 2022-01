Tabellone Australian Open 2022 maschile: Djokovic out, Berrettini e Sinner teste di serie (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Tabellone principale maschile degli Australian Open 2022, primo Slam stagionale per quanto riguarda il tennis professionistico. Novak Djokovic escluso dal seeding composto da molti tra i migliori giocatori al mondo, tra i quali spiccano inoltre Daniil Medvedev e Alexander Zverev, suoi principali antagonisti. Il tedesco, nel dettaglio, ha trionfato al termine delle ultime Atp Finals, mentre il russo ha sgretolato i sogni del serbo agli Us Open. L’Italia si presenta con tre tennisti come teste di serie, ossia Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego; il capitolino tenterà l’ennesimo guizzo Slam, questa volta con l’obiettivo di arrivare sino in fondo. L’altoatesino, invece, non ha intenzione ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilprincipaledegli, primo Slam stagionale per quanto riguarda il tennis professionistico. Novakescluso dal seeding composto da molti tra i migliori giocatori al mondo, tra i quali spiccano inoltre Daniil Medvedev e Alexander Zverev, suoi principali antagonisti. Il tedesco, nel dettaglio, ha trionfato al termine delle ultime Atp Finals, mentre il russo ha sgretolato i sogni del serbo agli Us. L’Italia si presenta con tre tennisti comedi, ossia Matteo, Jannike Lorenzo Sonego; il capitolino tenterà l’ennesimo guizzo Slam, questa volta con l’obiettivo di arrivare sino in fondo. L’altoatesino, invece, non ha intenzione ...

