Sport in tv oggi | martedì 25 gennaio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di martedì 25 gennaio 2022) Si ferma la Serie A, ma tutto il resto dellocontinua ed è pronto a regalarci grandi emozioni: ecco allora il palinsesto di25, con lazione completa delloche sarà visibile sulle varie emittenti televisive. C’è il tennis in mattinata con gli Australian Open e Matteo Berrettini in campo, quindi lo sci alpino e altriinvernali, oltre alla Coppa d’Africa che prosegue con gli ottavi. Di seguito lazione completa.Face.

Advertising

SkySport : Coppa d'Africa, i risultati di oggi: Gambia e Camerun ai quarti di finale #SkySport #CoppadAfrica #Gambia #Camerun - sportface2016 : #Sport in tv: tutti gli eventi più importanti di martedì 25 #gennaio - aboutjklub : Grazie a TE, a tuo fratello Umberto, tuo padre Edoardo e tuo nipote Andrea) la @juventus oggi è una LEGGENDA del Ca… - NapoliCM : ???? Prima pagina Tuttosport Edicola: 'Vlahovic, ci siamo' ??? - NapoliCM : ???? Prima pagina Corriere dello Sport: 'Napoli, idea Frattesi' ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi

OA Sport

...di "io avrei fatto così" che costituisce il principale grado di separazione tra chi lo(...a ridurre gli spazi a disposizione "se hai un giocatore che dribbla tutti i problemi svaniscono" e...OAne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla. AUSTRALIAN OPEN 2022, NONA GIORNATA: PROGRAMMA Ove non indicato diversamente, si comincia alle ore 1.00 ROD LAVER ...Ci avviciniamo sempre di più all’inizio di Ulm-Virtus Bologna, match valevole per l'undicesima giornata della 7Days EuroCup 2021-2022. Oggi, alle ore 19.00, le due squadre si sfideranno in uno scontro ...Dopo le magie della scorsa estate siamo pronti a rivivere le emozioni del grande sport, stavolta con neve e ghiaccio protagonisti: tutto sulla rassegna a cinque cerchi. Quali saranno gli sport che fig ...