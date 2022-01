Sonia Bruganelli senza freni | “Quello che credono tutti di me e Bonolis è sbagliato”

(Di martedì 25 gennaio 2022), moglie felice di Paoloche in questi mesi è impegnata nel ruolo di opinionista negli studi di Mediaset dove va in onda il Grande fratello vip, ha rilasciato una lunga intervista in occasione della quale, con la solita schiettezza, ha rivelato diversi aspetti della sua vita personale e lavorativa parlando anche a ruota libera del marito. Vediamo cosa ha detto.: “Paolomi ha aiutato nel campo della produzione televisiva”ha rilasciato un’intervista a RTL 102.5 News a Trends&Celebrities e, in risposta alla frase che qualche giorno fa le aveva detto Adriana Volpe: “Ha parlato la marchesa del grillo. Lei può dire ciò che vuole perchè il cognome è“, ...

Questa reazione, a cui non fa seguito una presa di posizione netta, ha però scatenato forti dubbi in Adriana Volpe e. Siccome l'ex volto di CentoVetrine continuava a parlare e ad ...Nota di merito per Adriana Volpe eche per una sera hanno messo da parte le diatribe per regalare preziosi consigli a tutti i concorrenti della casa (Voto 7). I nominati a rischio ...Antonella Elia, intervistata da "SuperGuidaTv", ha criticato duramente le due opinioniste del "Grande Fratello Vip", Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La showgirl ha usato parole dure soprattutto nei ...Preferito Grande Fratello Vip, 37a puntata: percentuali e tre nominati nell'ultimo appuntamento del 24 gennaio 2022.