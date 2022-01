SIW | Online stasera “Giorno del Giudizio 2022” su Twitch e Youtube

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 gennaio 2022) Per chi non ha potuto godersi “del” della SIW dal vivo la scorsa Domenica, potete rifarvi. Doppio appuntamento (ma solo per abbonati)infatti, dalle 20,30, l’intero Show (e preshow) andato in scena Domenica a La Villa del Colle a Collesalvetti (LI), saràsia sul Canaleche sul Canaledella SIW. Saranno visibili però solo per gli Abbonati ai canali della federazione: perpotete abbonarvi tramite il vostro account Amazon Prime, peralle indicazioni che trovate sul canale. Se volete scoprire come è andato l’esordio sul Ring di Maurizio Merluzzo o scoprire chi ha vinto il primo Steel Cage Match della storia italiana, non perdetevi ...