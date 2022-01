Sinner-Tsitsipas in tv domani: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di martedì 25 gennaio 2022) Jannik Sinner dovrà vedersela con Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale degli Australian Open 2022. Dopo aver battuto in tre set Alex De Minaur, l’azzurro proverà a spingersi ancora più avanti in quel di Melbourne, dove per la prima volta in carriera è arrivato tra i primi otto. Il suo avversario sarà il greco Tsitsipas, quarta testa di serie e numero 4 del mondo. Sinner è in svantaggio 2-1 nei precedenti, ma tutti hanno avuto luogo sulla terra rossa. In palio un posto in semifinale contro Medvedev o Auger-Aliassime. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV L’incontro tra Sinner e Tsitsipas si svolgerà domani, mercoledì 26 gennaio, ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Jannikdovrà vedersela con Stefanosai quarti di finale degli. Dopo aver battuto in tre set Alex De Minaur, l’azzurro proverà a spingersi ancora più avanti in quel di Melbourne, dove per la prima volta in carriera è arrivato tra i primi otto. Il suo avversario sarà il greco, quarta testa di serie e numero 4 del mondo.è in svantaggio 2-1 nei precedenti, ma tutti hanno avuto luogo sulla terra rossa. In palio un posto in semifinale contro Medvedev o Auger-Aliassime. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV L’incontro trasi svolgerà, mercoledì 26 gennaio, ...

WeAreTennisITA : DEMOLITO DE MINAUR ?????? Praticamente un no contest: uno strepitoso Jannik Sinner vince per 7-6 6-3 6-4 e raggiunge… - WeAreTennisITA : Stefanos Tsitsipas sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner dopo la vittoria in 5 set su Fritz. Il greco è avan… - Eurosport_IT : Che dite: possiamo sognare l'impresa? ?????? ???? Monfils ?? Berrettini ???? ???? Sinner ?? Tsitsipas ???? #EurosportTENNIS |… - anarcobiotici : @Ipazia97326140 E Tsitsipas è un bel banco di prova. Incontro decisamente importante per Sinner. Comunque lui e ber… - StefanoPutinati : Sinner ricorda a Tsitsipas che l’insalata greca la facciano meglio noi in Italia e che al cavallo noi italiani avre… -