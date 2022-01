Sconcerti | «Vlahovic alla Juve un problema per Milan e Atalanta | il Napoli è da scudetto»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il noto editorialista Marioè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, a Radio Goal, per commentare una delle notizie più importanti del giorno, ovvero il passaggio di DusanFiorentinantus. Un trasferimento che rilancia le ambizioni Champions dei bianconeri e che dunque può preoccupare chi sta davanti, attualmente quinta, in classifica. Non il, almeno secondo. Per l’ed ill’acquisto disposterà molto, per ilinvece il passaggio dipuò spostare poco. Ildel ...