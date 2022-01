Sci alpino, start list slalom speciale maschile Schladming 2022: pettorali di partenza e italiani in gara (Di martedì 25 gennaio 2022) La start list dello slalom speciale maschile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Schladming 2022 in Austria. I pettorali di partenza e gli italiani in gara. Si parte alle ore 17:45 di martedì 25 gennaio. Tutto pronto o quasi per il settimo slalom stagionale, l’abituale “The Night Race” sulla mitica Planai, teatro di tantissime sfide tra i più grandi slalomisti di sempre. 1 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 2 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 3 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 4 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 5 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 6 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 7 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 8 PINTURAULT ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladellodella tappa di Coppa del Mondo di scidiin Austria. Idie gliin. Si parte alle ore 17:45 di martedì 25 gennaio. Tutto pronto o quasi per il settimostagionale, l’abituale “The Night Race” sulla mitica Planai, teatro di tantissime sfide tra i più grandiisti di sempre. 1 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 2 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 3 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol 4 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 5 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar 6 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 7 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 8 PINTURAULT ...

Advertising

Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Shiffrin e Vlhova si giocano la Coppa! Le azzurre Brignone e Bas… - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: 'Arrivo in partenza e so di potermi giocare determinati risultati. Se fai le cose fatte bene, puoi farlo' E date le con… -