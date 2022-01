Advertising

AlfredoPedulla : La #Salernitana ha inviato il contratto a #DiegoCosta, il vecchio pallino di #Sabatini già dai tempi di #Bologna. E… - tvdellosport : ??DOPPIETTA SALERNITANA: DIEGO COSTA E DRAGUSIN Doppietta di Walter Sabatini per la #Salernitana : in difesa, c'è… - calciomercatoit : ?? ESCLUSIVA - romaforever_it : CALCIOMERCATO Roma, Sabatini: 'Fazio verrebbe volentieri, bisogna trovare una quadra contrattuale'… - Mediagol : Salernitana, Sabatini tenta il colpo Diego Costa: le ultime sull’ex Atletico Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Sabatini

Sempre in uscita, Fazio è sempre più vicino alla, con il dsche avrebbe persino sondato Pastore , ormai ai margini dell'Elche. Nell'eventualità si materializzasse la trattativa, ...Diego Costa e Salerno, la. È fatta! Il nuovo corso di Danilo Iervolino produce i primissimi effetti. Il dg Walterha messo a segno il primo e assai suggestivo colpo di mercato. L'ok nel primo pomeriggio ...Amadou Diawara dice addio alla Coppa d’Africa e domani sarà già a Roma per discutere della possibile cessione. Mancano sei giorni ...In uscita il portiere Belec verso la Spal in Serie B, dove il Parma ci prova per l'attaccante Simy . Secondo la Gazzetta dello Sport , il nuovo direttore sportivo ha messo gli occhi sul centrocampista ...