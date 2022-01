Riassunto della Milano Fashion Week | una settimana dopo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 25 gennaio 2022) È passata unadall’ultimo giorno di, mentre Parigi si è appena conclusa. Così abbiamo avuto il tempo di far sedimentare le proposte dei designer e anche di metterle in prospettiva rispetto a quanto fatto dai cugini d’oltralpe.era iniziata con un discreto senso di incertezza e fosche reminiscenze di inizio 2020. Quando Armani ha comunicato che avrebbe cancellato i suoi show fisici per salvaguardare la salute di tutti, si è temuto in una reazione a catena, che però col senno di poi, possiamo dire che fortunatamente non c’è stata e a seguire Re Giorgio nella traduzione da fisico a digitale sono stati solo MSGM e JW Anderson. È chiaro che ognuno è libero di scegliere come comportarsi in base alla propria sensibilità e in base alla solidità del proprio business. Ed è ...