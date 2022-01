Quirinale | Renzi | Draghi ha ancora molte possibilità di essere eletto

Advertising

ItaliaViva : .@matteorenzi allo speciale Quirinale del Tg1 - ilriformista : 'C’è una crisi pesantissima in #Ucraina, la #crisi economica su #energia e gas, regole assurde a #scuola per la… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della giornata Renzi: 'Iv sosterrà soltanto candidati filo-atlantici'. Casini su IG:… - M1968Andrea : RT @ilCorazziere_: E' Giancarlo #Giorgetti l'asso nella manica di #Salvini a cui allude #Renzi. L'attuale Ministro leghista sarebbe il nome… - Lellasilvi : RT @Moonlightshad1: renzi è davvero convinto che la brutta fine l'abbia fatta Bersani? Si guarda ogni tanto allo specchio, il 'senatore'?ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

Salvini, Meloni e Tajani indicano in conferenza stampa la loro terna per il: Marcello ... Li entrerebbe in campoMatteosi dice convinto che Mario Draghi abbia ancora 'molte possibilità' di essere eletto presidente della Repubblica. 'Non vedo l'idea che comunque vada Draghi rischi di lasciare il governo. Io però ...“La presenza di Pier Ferdinando Casini al Quirinale può essere il perno di un’operazione politica neocentrista”. A tracciare ...Salvini, Meloni e Tajani indicano in conferenza stampa Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Anche il voto di oggi dovrebbe terminare con prevalenza di schede bianche.