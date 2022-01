Quirinale | Mirabelli Pd | ' rosa nomi centrodestra errore | allunga solo tempi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Né ilné il centrosinistra hanno i voti per eleggere il presidente della Repubblica, serve quindi una condivisione". Il vice-capogruppo del Partito Democratico al Senato, Franco, commenta così, intervistato da Affaritaliani.it, l'annuncio di unadida parte del. "Mettere in campo candidature di parte è sbagliato e rischia soltanto di allontanare, in un momento difficile per il Paese, la soluzione". Il Pd resta dell'idea che Draghi sia il miglior candidato per il ruolo di Capo dello Stato? "Il Pd pensa che la figura di Draghi vada preservata in questo passaggio. Non possiamo giocarci una figura autorevole come quella del presidente del Consiglio, che in questo anno ha dimostrato tutta la sua importanza, in Italia e nel mondo". ...